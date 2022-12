Terremoti: scossa di magnitudo 5.8 in Indonesia

(ANSA) - ROMA, 08 DIC - Una scossa di terremoto di magnitudo 5.8 ha colpito oggi l'Indonesia. Il sisma, secondo quanto riporta l'Istituto geofisico statunitense Usgs, è stato localizzato a 14 km a nord-ovest di Ciranjang-hilir, nella provincia di Giava Occidentale, sull'isola di Giava, ad una profondità di circa 124 km. Non è stata emessa un'allerta tsunami e per il momento non si hanno notizie di vittime o danni. (ANSA).