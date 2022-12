Italiano pestato a Londra, la polizia diffonde una foto del sospettato

Scotland Yard ha diffuso un'immagine ricavata da una telecamera a circuito chiuso di un uomo sospettato di aver preso parte al pestaggio del 25enne italiano Marco Pannone avvenuto la notte tra venerdì e sabato a Londra, fuori da un locale nella zona di Brixton dove il giovane lavora come cameriere. La polizia sta ricercando due individui coinvolti nell'aggressione del ragazzo, ricoverato in un ospedale della capitale in stato di coma. Il sospettato nella foto è un giovane sui vent'anni, alto e coi capelli castani, che indossa un cappotto scuro.