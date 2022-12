Guatemala: 16 anni per corruzione a ex presidente Perez

L'ex presidente del Guatemala, Otto Perez, è stato condannato ieri a 16 anni di reclusione per corruzione: Perez, costretto alle dimissioni nel 2015, è stato riconosciuto colpevole di estorsione e frode ai danni del sistema doganale, ha annunciato il giudice Irma Jeannette Valdes durante la lettura della sentenza.

L'ex politico è stato condannato a otto anni per ciascun capo d'accusa. La stessa pena è stata inflitta alla sua ex vicepresidente Roxana Baldetti.

Un organismo anticorruzione sostenuto dalle Nazioni Unite aveva rivelato diversi scandali in Guatemala prima di essere chiuso nel 2019 dall'allora presidente Jimmy Morales, dopo aver iniziato a indagare su di lui. Uno dei suoi principali successi è stato quello di scoprire uno schema multimilionario per truffare il sistema di dazi doganali del Paese, che alla fine ha portato alle dimissioni di Perez, accusato nel 2017 di essere la presunta mente della maxi frode doganale. (ANSA).