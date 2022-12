Anarchici greci rivendicano attentato Schlein

(ANSA) - ATENE, 08 DIC - Un gruppo di anarchici greci ha rivendicato l'attentato incendiario contro due auto del Primo consigliere dell'Ambasciata italiana ad Atene Susanna Schlein.

Il gruppo, dal nome "Carlo Giuliani revenge nuclei", ha detto di avere agito in solidarietà con il detenuto anarchico Alfredo Cospito in carcere in Italia. Il gruppo anarchico greco, che prende il nome dall'attivista italiano ucciso dalla polizia durante il G8 di Genova nel 2001, ha dichiarato a proposito di Cospito: "Compagno, per quanto cerchino di seppellirti, non ti dimenticheremo mai". (ANSA).