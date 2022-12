Von der Leyen, taglieremo accesso Mosca ai droni iraniani

(ANSA) - BRUXELLES, 07 DIC - "Taglieremo l'accesso della Russia a tutti i tipi di droni e veicoli aerei senza pilota.

L'Ue propone di vietare le esportazioni dirette di motori per droni in Russia e l'esportazione verso Paesi terzi, come l'Iran, che potrebbero fornire droni alla Russia". Lo ha annunciato il presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen in un video in cui spiega a grandi linee il nono pacchetto di sanzioni dell'Ue nei confronti di Mosca.

"La Russia continua a portare morte e devastazione in Ucraina. Siamo al fianco dell'Ucraina e stiamo facendo pagare alla Russia la sua crudeltà. Gli 8 pacchetti di sanzioni che abbiamo introdotto finora stanno già colpendo duramente. Oggi stiamo intensificando la pressione sulla Russia con un nono pacchetto di sanzioni", ha aggiunto. (ANSA).