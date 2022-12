Iran: Raisi, va bene protestare, rivolta è un'altra cosa

(ANSA) - ROMA, 07 DIC - "Non c'è nessun problema nel protestare. La protesta è diversa dalla rivolta. Rende la perfezione in qualsiasi dispositivo. Porta alla riforma, ma il disturbo e la distruzione sono diversi dalla protesta. La critica causerà problemi se viene criticata": lo ha detto il presidente dell'Iran Ebrahim Raisi durante la sua visita all'università di Teheran per il Giorno dello studente, come riporta Bbc Persia. "Alcune persone mi avevano consigliato di non venire all'università oggi, ma ho detto che non sto cercando la chiusura della scienza e dell'università, ma sto cercando la sua apertura", ha detto Raisi. (ANSA).