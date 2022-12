Germania: piano golpe, un arresto anche in Italia

(ANSA) - BERLINO, 07 DIC - Nell'ambito dell'operazione antiterrorismo, che si è svolta oggi in Germania sono stati eseguiti anche due arresti all'estero, uno in Italia e l'altro in Austria. Lo scrive la Dpa. Gli altri arrestati sono stati intercettati nelle regioni tedesche di Baden-Wuerttemberg, Baviera, Berlino, Assia, Bassa Sassonia, Sassonia, Turingia.

