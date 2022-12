Brasile: 12 leader già confermati all'insediamento di Lula

(ANSA) - BRASILIA, 07 DIC - In Brasile, la squadra del governo di transizione di Luiz Inacio Lula da Silva ha comunicato oggi che dodici capi di Stato hanno già confermato la loro presenza alla cerimonia di insediamento del presidente della Repubblica eletto il 1 gennaio a Brasilia.

Tra questi leader, tre provengono dall'Europa (il re di Spagna e i presidenti di Germania e Portogallo), cinque dall'America Latina (Argentina, Bolivia, Cile, Colombia e Costa Rica), tre dall'Africa (Angola, Capo Verde e Guinea-Bissau) e uno dall'Asia (Timor Est).

Il responsabile della cerimonia, l'ambasciatore Fernando Igreja, rispondendo in conferenza stampa a una domanda dei giornalisti, ha precisato che la squadra di transizione sta lavorando per estendere l'invito anche al presidente del Venezuela, Nicolás Maduro, dopo la rottura delle relazioni diplomatiche decisa dal presidente brasiliano uscente, Jair Bolsonaro. (ANSA).