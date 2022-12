Boluarte ha giurato in Parlamento, è prima donna presidente Perù

(ANSA) - LIMA, 07 DIC - Dina Boluarte è la prima presidente donna del Perù. Membro del partito di stampo socialista Perù Libre, avvocata, di 60 anni, Boluarte ha prestato giuramento in una seduta straordinaria del Parlamento, dopo la sfiducia dell'aula all'ormai ex presidente Pedro Castillo.

Boularte, che in precedenza ricopriva la carica di vicepresidente, assume la guida della Repubblica come previsto dalla Costituzione. (ANSA).