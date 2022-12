Banca centrale Iran, non bloccheremo conti donne senza velo

(ANSA) - ISTANBUL, 07 DIC - Il governatore della Banca centrale dell'Iran Ali Saleh-Abadi ha affermato che non saranno bloccati i conti bancari delle donne che non portano il velo.

"La rete delle banche offrirà i nostri servizi a tutti i nostri cittadini", ha detto Saleh-Abadi, come riporta il quotidiano riformista Shargh, in riferimento al blocco dei conti correnti per chi non osserva la legge che obbliga a portare il velo, annunciato ieri dal membro della commissione Cultura del parlamento iraniano Hossein Jalali nell'ambito di una riforma da mettere in pratica nelle prossime settimane. (ANSA).