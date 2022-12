Tanzania: festa dell'indipendenza cancellata per beneficenza

(ANSA) - NAIROBI, 06 DIC - La presidente della Tanzania, Samia Suluhu Hassan, ha cancellato le celebrazioni per il 61/o anniversario dell'Indipendenza nazionale previste per venerdì 9 dicembre e ha disposto che il budget venga invece utilizzato per costruire dormitori per bambini con bisogni educativi speciali

L'evento sarebbe costato 445 mila dollari ma i soldi saranno destinati ad otto scuole primarie del paese. Non è la prima volta che il governo tanzaniano rinuncia alle celebrazioni nazionali: nel 2015 l'allora leader, il defunto John Magufuli, dirottò i fondi per la costruzione di una strada mentre nel 2020, complice anche la pandemia, l'intero budget fu utilizzato per l'acquisto di strutture mediche. (ANSA).