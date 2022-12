Iran: piano, polizia morale sarà sostituita da nuove misure

(ANSA) - TEHERAN, 06 DIC - Il piano statale, noto come "Efaf (castità) e Hijab", sarà pronto in due settimane e prevederà "misure punitive più moderne e precise contro l'abbigliamento improprio". Lo ha detto Hossein Jalali, membro del Consiglio islamico e della Commissione culturale, aggiungendo che "quando sarà operativo, i Gasht-e Ershad (la polizia morale, ndr) sarà sostituita da nuove misure. Ad esempio, le donne che non osservano l'hijab riceveranno prima notifiche via sms, poi avvertimenti e in una terza fase il loro conto bancario potrebbe essere bloccato". Come riporta il quotidiano riformista Shargh.

