- Hossein Jalali, membro del Consiglio islamico e della Commissione culturale, ha affermato che il costo da pagare per le donne che non indossano l'hijab sarà più alto, come riporta Bbc Persian. Jalali ha spiegato come sarà il programma alternativo, allo studio, per l'applicazione dell'uso dell'hijab e del piano della castità per le donne: invece delle "pattuglie della polizia morale", ha detto, le persone che non indossano il velo saranno avvisate tramite messaggi, prima di passare alle punizioni. "Non ci sarà alcun ritiro dal piano dell'hijab perchè il ritiro significa il ritiro della Repubblica islamica", ha affermato.