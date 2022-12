Al Jazeera denuncia Israele all'Aja per morte giornalista

(ANSA) - TEL AVIV, 06 DIC - Al Jazeera ha denunciato Israele alla Corte Penale internazionale dell'Aja per la morte della giornalista palestino-americana Shireen Abu Akleh, uccisa a maggio scorso a Jenin in Cisgiordania in scontri con l'esercito.

Lo riferiscono i media secondo cui l'emittente del Qatar ha nuove prove che dimostrano che i soldati israeliani spararono direttamente verso la giornalista.

"La tesi che Shireen - ha detto il network - sia stata uccisa per sbaglio in uno scambio di colpi è completamente infondata".

Al Jazeera ha precisato che le nuove prove si basano su nuove testimonianze di persone sul posto, sull'esame di video ed evidenze forensi. (ANSA).