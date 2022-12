Usa: una settimana di eruzione per vulcano Mauna Loa alle Hawaii

(ANSA) - NEW YORK, 05 DIC - Il flusso continuo di lava dal vulcano Mauna Loa, alle Hawaii, minaccia di interrompere l'arteria principale della Big Island. Come riportano i media Usa, l'eruzione del vulcano dura da circa una settimana e i funzionari della protezione civile e dei trasporti stanno monitorando da vicino una delle principali autostrade della Big Island per la probabilità di doverla chiudere.

La Hawaii Route 200 percorre più di 80 km da ovest a est attraverso l'isola e funge da arteria tra Hilo e Kona. E' l'infrastruttura più significativa ad essere minacciata, finora, dall'eruzione iniziata il 27 novembre.

"Ci aspettiamo che da qui in poi il movimento di questo flusso diventi sporadico mentre attraversa il terreno pianeggiante. Si gonfierà, la lava in arrivo verrà immagazzinata al suo interno, e quindi uscirà probabilmente in momenti diversi. Per questo a volte potrebbe sembrare che si muova più velocemente e talvolta che non si muova affatto", ha spiegato Ken Hon, scienziato responsabile dell'Hawaiian Volcano Observatory.

Intanto i rappresentanti al Congresso delle Hawaii hanno chiesto alla Casa Bianca di accelerare l'assistenza federale prima che la vita quotidiana sulla Big Island venga interrotta.

