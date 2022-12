Sudafrica: slitta di una settimana il voto su Ramaphosa

(ANSA) - JOHANNESBURG, 05 DIC - L'Assemblea nazionale sudafricana ha posticipato di una settimana il voto parlamentare che potrebbe portare all'impeachment del presidente Cyril Ramaphosa, anche se al momento le possibilità di una sua messa in stato di accusa sono in calo.

"Siamo tutti d'accordo sul 13" dicembre, ha detto il presidente del Parlamento sudafricano, Nosiviwe Noluthando Mapisa-Nqakula, in una riunione urgente serale del comitato di programmazione dei lavori parlamentari. Il rinvio è stato concordato all'unanimità per consentire ai legislatori di recarsi a Città del Capo e votare in presenza. (ANSA).