Gb su marmi Partenone, legge vieta di smantellare collezione

(ANSA) - LONDRA, 05 DIC - Il governo britannico è intervenuto sulle notizie riguardanti una possibile restituzione dei marmi del Partenone ad Atene affermando che al British Museum è vietata per legge la possibilità di smantellare la sua collezione. La dichiarazione fatta dal portavoce del primo ministro Rishi Sunak arriva dopo che sulla stampa greca si era parlato di "incontri dietro le quinte" per la restituzione dei fregi in corso da più di anno tra il presidente del museo londinese George Osborne e il premier greco Kyriakos Mitsotakis.

Il portavoce ha sottolineato che Londra non ha intenzione di modificare la normativa vigente contenuta all'interno del British Museum Act del 1963 che vieta per l'appunto lo smantellamento delle collezioni se non in particolari condizioni. (ANSA).