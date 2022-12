Corea Nord: sparati 130 colpi artiglieria vicino a confine

(ANSA) - PECHINO, 05 DIC - La Corea del Nord ha sparato oggi circa 130 colpi di artiglieria nelle "zone cuscinetto" marittime orientali e occidentali con il Sud. Lo ha riferito il Comando di stato maggiore congiunto di Seul, secondo cui sarebbero stati usati più lanciarazzi dalla contea di Kumgang (provincia di Kangwon) e da Capo Jangsan (South Hwanghae) a partire dalle 14.59 locali (6.59 in Italia). I proiettili, ha riferito la Yonhap, sono caduti nelle zone cuscinetto marittime a nord della Northern Limit Line, il confine intercoreano de facto, stabilite in base all'accordo militare firmato da Seul e Pyongyang il 19 settembre 2018 per ridurre le tensioni. (ANSA).