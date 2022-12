Kiev, 500 località ucraine tagliate fuori da rete elettrica

(ANSA) - KIEV, 04 DIC - Più di 500 località ucraine sono ancora oggi senza corrente in seguito ai bombardamenti russi delle ultime settimane che hanno causato danni alla rete elettrica del Paese, ha dichiarato in tv il viceministro degli Interni Yevgeny Yenin. "L'esercito russo continua ad attaccare le infrastrutture essenziali del Paese. Attualmente 507 località in otto regioni del nostro Paese sono tagliate fuori dalla rete elettrica", ha detto. Il governatore di Mykolaiv Vitali Kim ha aggiunto: "dobbiamo resistere", mentre più volte al giorno le interruzioni di corrente fanno sprofondare milioni di ucraini nel buio e nel freddo. (ANSA).