Tajani, andrò in Libia per cercare accordo generale su migranti

(ANSA) - ROMA, 03 DIC - "Ho visto il ministro degli Esteri libico, andrò in Libia per vedere un po' come si può arrivare a un accordo generale". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine dei Med Dialogues.

Tajani ha ricordato di aver visto anche "il ministro degli Esteri del Libano, il presidente del Niger, pure lì stiamo lavorando per incrementare anche le relazioni: ci sono i nostri militari lì, c'è una presenza militare italiana, quindi bisogna avere una strategia comune per combattere l'immigrazione, tutte le illegalità, il rischio terrorismo", ha aggiunto. (ANSA).