Kiev ai russi, dimenticate Bakhmut e preparatevi a Yalta

(ANSA) - ROMA, 03 DIC - Il capo dell'ufficio presidenziale ucraino Mykhailo Podolyak, come riportano i media ucraini, ha esortato i russi a dimenticare la città di Bakhmut, nell'Oblast di Donetsk e a prepararsi per il tribunale di Yalta.

"Bakhmut. Il Cremlino sta eliminando migliaia dei suoi coscritti, prigionieri, mercenari e militari vicino" a questa "città che non ha importanza strategica, il tutto per mettersi alla prova che possono ancora fare qualcosa - ha scritto Podolyak su Twitter -. No, non ce la farete. Dimenticate Bakhmut e iniziate a prepararvi per Yalta, il tribunale di Yalta".

(ANSA).