Schlein Grecia: 'Ancora molto scossa ma non dobbiamo avere paura'

Dalle prime indagini, la matrice dell'attentato all'auto della consigliera dell'ambasciata italiana ad Atene Susanna Schlein, sorella dell'esponente del Pd Elly Schlein, "è anarchica". E' quanto ha riferito il ministro per la sicurezza dei cittadini Panagiotis Theodorikakos al ministro dell'Interno italiano Matteo Piantedosi in un "cordiale e costruttivo" colloquio telefonico che c'è stato in mattinata. Lo riferisce il Viminale.



La Grecia ha disposto una "vigilanza rafforzata" alle sedi delle autorità diplomatiche italiane dopo l'attentato incendiario all'auto della consigliera dell'ambasciata Susanna Schlein, ha detto il ministro Theodorikakos assicurando il "forte impegno" delle autorità greche per individuare al più presto e assicurare alla giustizia gli autori dell'attentato.

"La mia famiglia è ancora molto scossa per il terribile rischio che abbiamo corso questa notte. È stato del tutto inaspettato. Ora dobbiamo guardare avanti e non avere paura, affidandoci all'azione della magistratura italiana e greca per identificare i responsabili". Lo ha detto la prima consigliera dell'Ambasciata d'Italia ad Atene, Susanna Schlein. "Ho ricevuto tantissimi attestati di solidarietà. Vorrei ringraziare innanzitutto il Presidente del Consiglio Meloni e il Vicepresidente Tajani, con cui ho avuto modo di parlare qui ad Atene, oltre a tutti i colleghi della Farnesina e le persone che mi hanno espresso vicinanza".



La polizia greca indaga. L'attacco sarebbe avvenuto intorno alle quattro del mattino: l'auto era parcheggiata nei pressi di un condominio, ed è andata completamente distrutta dopo essere stata data alle fiamme. Le autorità hanno individuato nelle vicinanze una bomba molotov con una miccia mezza esaurita. Diciotto vigili del fuoco sono intervenuti sul luogo, mentre l'incendio stava per causare danni anche ad un'altra auto della diplomatica.

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine in relazione all'attentato. I magistrati capitolini attendono le prime informative per rubricare il fascicolo ma non è escluso che si procederà per attentato con finalità di terrorismo.



Susanna Schlein "è salva per miracolo perché per fortuna non è esplosa la molotov piazzata sotto la macchina vicina all'impianto del gas che è sotto la camera da letto della sua famiglia", ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani. "Probabilmente si tratta di un attentato di origine anarchica come ce ne sono stati altri", ha aggiunto.

"Sono venuto qui in Ambasciata a portare la solidarietà mia e del governo alla consigliera Schlein, che è stata vittima di questo brutale attentato. Per fortuna non ci sono state vittime e lei è salva per miracolo, ma la sua presenza in ambasciata mi ha rassicurato, l'ho trovata serena", ha poi detto il ministro Tajani da Atene, aggiungendo: "Siamo vicini a lei e alla famiglia, ho ringraziato i nostri diplomatici che in un momento difficile hanno dimostrato grande serietà e determinazione".



La Farnesina condanna con la massima fermezza il grave atto criminoso commesso ad Atene a danno del Primo Consigliere Susanna Schlein e della sua famiglia. Svegliata da alcuni botti in rapida successione, Schlein si è accorta del tentativo di appiccare il fuoco a una seconda auto vicina alla quale è stata rinvenuta una molotov con la miccia semi-consumata. La polizia sta effettuando i necessari rilievi scientifici ed investigativi. La Farnesina esprime vicinanza e massima solidarietà a Susanna Schlein e alla sua famiglia.



"Esprimo la vicinanza mia personale e del Governo italiano al Primo Consigliere dell'Ambasciata d'Italia ad Atene, Susanna Schlein, e la profonda preoccupazione per l'attentato che l'ha colpita, di probabile matrice anarchica. Seguo la vicenda con la massima attenzione, anche tramite il Ministro degli Esteri Antonio Tajani, oggi in visita ad Atene". Lo afferma la premier Giorgia Meloni in una nota.