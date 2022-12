Tajani a Shoukry, giustizia per Regeni, attenzione su Zaki

(ANSA) - ROMA, 01 DIC - "Energia, clima, immigrazione e sicurezza alimentare, questi i punti su cui rafforzare cooperazione con l'Egitto, un Paese strategico per la stabilità del Nord Africa. Giustizia e verità per Giulio Regeni, attenzione sul caso Zaki. Questi i temi affrontati con il ministro degli Esteri egiziano Shoukry". Lo scrive in un tweet il ministro degli Esteri Antonio Tajani pubblicando le foto dell'incontro di oggi a Roma. (ANSA).