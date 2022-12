Siria, il leader Isis si è fatto saltare in aria nel Sud

(ANSA) - BEIRUT, 01 DIC - Si è fatto saltare in aria con una cintura esplosiva nel sud della Siria vicino al confine con la Giordania il presunto leader dell'Isis, Abu Hassan al Hashimi, dichiarato morto nelle ultime ore da un comunicato della stessa organizzazione jihadista e confermato dagli Stati Uniti.

Secondo media panarabi, che citano ex miliziani della regione meridionale siriana di Daraa, Hashimi si è fatto saltare in aria assieme a una delle sue due guardie del corpo nella cittadina di Jassem, vicino al confine con la Giordania, alcune settimane fa, durante scontri con le forze locali, cooptate da quelle russe e governative siriane. Secondo le ultime informazioni, Hashimi era di nazionalità irachena ed è morto il 14 ottobre scorso.

