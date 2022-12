Lavrov, ucraini vengono addestrati in Italia-Germania-Gb

(ANSA) - ROMA, 01 DIC - L'addestramento militare degli ucraini viene effettuato sul territorio di "Regno Unito, Germania, Italia e altri Paesi della Nato". Lo afferma il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov accusando Nato e Usa di partecipare direttamente al conflitto. "Oltre all'addestramento sul loro territorio - sostiene Lavrov, citato da Tass - centinaia di istruttori occidentali lavorano direttamente sul terreno, mostrando agli ucraini come sparare con le armi fornite". Lavrov ha aggiunto che il sostegno occidentale comprende l'invio di un gran numero di mercenari in Ucraina e l'intelligence per determinare gli obiettivi dell'esercito ucraino. (ANSA).