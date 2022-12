Germania: asta record, quadro Beckmann venduto a 23 milioni

(ANSA) - BERLINO, 01 DIC - Il quadro "Autoritratto giallo-rosa" del pittore tedesco Max Beckmann è stato venduto oggi a Berlino per 23,2 milioni di euro complessivi. Si tratta del nuovo record di vendita per il mercato tedesco.

L'asta per il quadro del 1943 è partita da 13 milioni e ha raggiunto in poco più di 3 minuti la cifra finale di 20 milioni.

Calcolando i costi aggiuntivi, la spesa per l'acquirente sarà di 23,2 milioni. Lo riporta Dpa. Il quadro proveniva da una collezione privata svizzera e fu dipinto durante l'esilio dell'artista ad Amsterdam, dopo la fuga dal nazismo. Come riporta Dw, il prezzo d'asta più alto mai raggiunto per un dipinto in Germania risaliva al 2018, quando "La donna egiziana", sempre di Max Beckmann, è stata venduta per 5,5 milioni di euro. (ANSA).