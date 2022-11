Polemica sessista su incontro Ardern-Marin: 'Siete giovani donne'

Accesa polemica di genere a Auckland tra le due premier neozelandese e finlandese, Jacinda Ardern e Sanna Marin, e un giornalista che in conferenza stampa ha maliziosamente chiesto se il loro incontro era stato organizzato perchè sono entrambe giovani donne leader. La domanda se si stessero incontrando "perché simili per età e con molte cose in comune", è stata subito interrotta dalla Ardern che ha respinto al mittente l'argomento: "Vorrei sapere se qualcuno abbia mai chiesto all'ex presidente Usa Barack Obama e all'ex premier neozelandese John Key se si sono incontrati perché sono coetanei".

"Il fatto che due donne premier si incontrino non è semplicemente dovuto al loro genere - ha detto - naturalmente abbiamo una percentuale maggiore di uomini in politica, è la realtà. Il nostro incontro di oggi è un'occasione per parlare delle opportunità economiche tra i nostri due Paesi. È nostro compito promuoverle, indipendentemente dal nostro genere".

Immediata anche la reazione di Sanna Marin: "Ci siamo incontrate perchè siamo due primi ministri", ha sottolineato, come riferisce la Bbc. Marin si trova in Nuova Zelanda per il suo primo tour ufficiale ed è il primo primo ministro finlandese a visitare il Paese.