Nuovo direttore a Zaporizhzhia. Russi, 'non ce ne andiamo'

(ANSA) - MOSCA, 30 NOV - Yury Chernichuk, un ex ingegnere capo dell'agenzia atomica ucraina Energoatom, è stato nominato nuovo direttore della centrale nucleare di Zaporizhzhia dalle autorità russe che controllano l'impianto, situato nella cittadina di Energodar. Lo ha annunciato Renat Karchaa, consigliere di Rosenergoatom, l'agenzia di Mosca che gestisce le centrali nucleari. "Non ci sono segnali di un nostro ritiro dalla centrale di Zaporizhzhia o da Energodar", ha affermato Karchaa in un'intervista alla televisione Rossiya 24 ripresa dall'agenzia Interfax. (ANSA).