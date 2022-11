Mosca, nel 2023 più infrastrutture per le armi nucleari

(ANSA) - ROMA, 30 NOV - Il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha dichiarato che nel 2023 la Russia si concentrerà sulle infrastrutture per le armi nucleari, comprese le strutture per ospitare nuovi sistemi missilistici. "Nella preparazione dell'elenco delle principali strutture edilizie per il 2023, si presterà particolare attenzione alle costruzioni nell'interesse delle forze nucleari strategiche", ha dichiarato Shoigu, durante una riunione del consiglio del ministero, come riporta l'agenzia di stampa Ria Novosti. (ANSA).