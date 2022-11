Kiev, russi crivellano di colpi il museo d'arte di Kherson

(ANSA) - ROMA, 30 NOV - In mattinata le truppe russe hanno crivellato di colpi il Museo d'arte regionale di Kherson, ha riferito il vicepresidente del Consiglio regionale Yuriy Sobolevskyi, citato da Ukrinform.

"Questa mattina è stato colpito il Museo d'arte regionale di Kherson Oleksiy Shovkunenko. L'edificio è stato danneggiato: le finestre sono state rotte, i muri sono stati crivellati", ha detto. In precedenza dai musei della città meridionale ucraina - hanno rivelato gli amministratori regionali - erano stati rubati i reperti più preziosi. In particolare, al museo d'arte è stato sottratto circa l'80% della sua collezione. (ANSA).