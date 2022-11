Covid: Cina, Guangzhou allenta misure dopo nuove proteste

(ANSA) - PECHINO, 30 NOV - Segnali di allentamento delle misure anti-Covid a Guangzhou, il capoluogo del ricco Guangdong, dove nella notte si sono registrati nuovi scontri tra resident e polizia sulle restrizioni draconiane per combattere un'ondata di infezioni. I distretti di Panyu, Liwan, Tianhe, Conghua e Huadu hanno revocato le aree di controllo della pandemia, mentre quello di Haizhu, il più colpito dai focolai del virus, ha consentito ai "contatti stretti qualificati" di essere messi da oggi in quarantena domiciliare, in base a quanto comunicato dalle autorità locali. (ANSA).