Cina, finita l'emergenza in fabbrica iPhone di Foxconn

(ANSA) - PECHINO, 30 NOV - La Zhengzhou Airport Economy Zone, la grande area della provincia di Henan dove si trova anche la 'iPhone City', la fabbrica Foxconn che assembla gli smartphone della Apple, "entrerà nella fase di regolare prevenzione e controllo della pandemia del Covid-19" a partire da domani, primo dicembre, in base ai risultati ottenuti nella lotta al virus. L'area, secondo le autorità locali, "riprenderà la normale produzione e la vita in modo ordinato poiché le dinamiche della situazione epidemica in tutta la regione sono tornate sotto controllo". (ANSA).