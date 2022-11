Stoltenberg, Nato è vigile, sosterremo Kiev fino alla fine

"Ci incontriamo a Bucarest in un momento critico per la nostra sicurezza è il messaggio di oggi è chiaro: la Nato è qui, la Nato è vigile". Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg a Bucarest, al congresso Aspen. "Sosterremo l'Ucraina fino alla fine, non arretreremo. La guerra di Putin non ci ha fatto dimenticare altri partner, come Georgia, Moldova e Bosnia-Herzegovina. Che sosterremo, in modo che possano difendersi", ha aggiunto.



Almeno 6.655 civili sono morti e altri 10.368 sono rimasti feriti in Ucraina dall'inizio dell'invasione russa: lo ha reso noto oggi l'Onu, come riporta il Kyiv Independent. L'agenzia delle Nazioni Unite per i diritti umani sottolinea che i dati reali sono probabilmente molto piu' alti, anche perche' molte segnalazioni di vittime civili devono ancora essere confermate.