Singapore abroga la legge sul sesso gay di epoca coloniale

(ANSA) - SINGAPORE, 29 NOV - Il parlamento di Singapore ha abrogato oggi una legge che criminalizzava il sesso tra uomini, cancellando una normativa di epoca coloniale che è stata a lungo criticata come discriminatoria e stigmatizzante per la comunità Lgbtq. La legge sanzionava il sesso tra uomini con un massimo di due anni di carcere, anche se non veniva applicata attivamente.

(ANSA).