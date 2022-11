Mosca, 'Lince distrutto, i contribuenti italiani sono contenti?'

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - "Made in Italy. L'auto blindata Lince MLV consegnata all'esercito ucraino vicino ad Artiomovsk (Bakhmut). Tutti i contribuenti italiani sono felici di tale destinazione dei loro soldi?". Lo scrive su Facebook l'ambasciata russa a Roma postando la foto di un blindato distrutto nel giorno in cui in Parlamento si discute della proroga degli aiuti militari a Kiev. (ANSA).