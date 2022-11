Kiev, 'Putin non ci ruberà il Natale, alberi dappertutto'

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - "Parlo con la gente ogni giorno, una persona mi ha chiesto: 'perché mio figlio quest'anno sarà senza albero, senza Capodanno, senza l'atmosfera delle feste?' Ora, gli eventi di massa sono proibiti in tempo di guerra. E non ci saranno in ogni caso. Ma nessuno cancellerà il Capodanno e il Natale. Non possiamo permettere a Putin di rubare il nostro Natale", ha detto il sindaco Kiev Vitali Klitschko in un'intervista all'agenzia di stampa Rbc-Ucraina.

"Nonostante le opinioni diverse e di diverse parti ci siamo rivolti a un'azienda che ha accettato di usare i propri fondi per installare alberi di Natale in molti quartieri della capitale città. Meno luci, nessun evento di massa ma ci saranno gli alberi di Natale, non voglio toglierlo ai bambini", ha aggiunto Klitschko. (ANSA).