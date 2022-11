Guterres,porre fine alla spirale di violenza in Cisgiordania

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - ''Esorto tutte le parti a prendere provvedimenti immediati per ridurre le tensioni e porre fine alla spirale di violenza che sta sconvolgendo la Cisgiordania occupata'' E' quanto scrive in un tweet il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, in occasione della Giornata internazionale di solidarietà per il popolo palestinese 2022.' 'Riaffermiamo il nostro sostegno al popolo palestinese - aggiunge Guterres - nella sua ricerca per costruire un futuro di pace, giustizia sicurezza e dignità per tutti''. (ANSA).