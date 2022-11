Gb: Hancock arriva terzo al reality, 'come politico è finito'

(ANSA) - LONDRA, 28 NOV - Alla fine l'ex ministro della Sanità conservatore Matt Hancock, nonostante le tante polemiche, una petizione contro di lui e i tentativi di eliminarlo via televoto da 'I'm A Celebrity Get Me Out Of Here', è riuscito a resistere oltre le previsioni dei media e conquistare il terzo posto nel popolare reality show in onda sull'emittente britannica Itv. Al termine della sua avventura fra prove estreme in mezzo alla giungla australiana con serpenti, insetti e cibo disgustoso ha ammesso che la sua partecipazione è stata "controversa". "So che alcune persone hanno detto che non mi sarei dovuto mettere in una posizione così imbarazzante ma siamo tutti umani", ha commentato il deputato sospeso dal partito conservatore proprio per essere diventato un concorrente dello show.

Adesso però il suo ritorno alla normalità e al seggio in Parlamento sembra compromesso dalla sua avventura. Secondo il ministro delle Attività produttive Grant Shapps ormai la carriera politica di Hancock a Westminster è "finita". "Il suo vero posto nelle ultime settimane doveva essere in Parlamento e al servizio dei suoi elettori", ha detto Shapps. Questo è il parere diffuso non solo nel partito di maggioranza ma anche nell'opinione pubblica britannica. (ANSA).