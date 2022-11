Appello Onu alla Cina, rispetti il diritto di manifestare

(ANSA) - GINEVRA, 28 NOV - L'Onu ha fatto appello alle autorità cinesi affinché venga rispettato il diritto di manifestare pacificamente. "Chiediamo alle autorità di rispondere alle proteste in conformità con le leggi e gli standard internazionali sui diritti umani", ha affermato un portavoce.

La Federazione dei media europei (European Broadcasters Union) ha condannato "con la massima fermezza le intollerabili intimidazioni e aggressioni ai danni di giornalisti e troupe in Cina". In un comunicato Ebu esprime "sgomento per la notizia dell'arresto ingiustificato di diversi giornalisti stranieri, ufficialmente accreditati per lavorare in Cina, durante lo svolgimento del loro lavoro". (ANSA).