Mosca, rinviata visita Lavrov a Minsk

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - Il viaggio di lavoro del ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov a Minsk, previsto per oggi e domani, è stato rinviato in seguito alla morte ieri del ministro degli Esteri bielorusso Vladimir Makei: lo ha annunciato il ministero degli Esteri russo. Lo riporta la Tass. Lavrov avrebbe dovuto incontrare Makei domani.

Intanto, il ministro russo ha inviato un telegramma di condoglianze alla moglie di Makei, ha reso ministero. "Il ministro degli Esteri russo S. V. Lavrov ha inviato un telegramma alla moglie del suo omologo con le condoglianze a tutti i suoi parenti più stretti", si legge in un comunicato.

