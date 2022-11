Gerusalemme, sale a 2 bilancio vittime attentato mercoledì

(ANSA) - TEL AVIV, 27 NOV - E' salito a due il bilancio delle vittime dell'attentato palestinese a Gerusalemme dello scorso mercoledì. In ospedale è morto Tadese Tashume Ben Ma'ada (50 anni) che non è sopravvissuto alle gravi ferite riportate in uno dei due attacchi effettuati nei pressi di fermate di autobus all'ingresso della città. Ben Ma'ada era un ebreo immigrato dall'Etiopia in Israele più di 20 anni fa. Proseguono intanto a ritmo serrato le ricerche delle forze di sicurezza israeliane per individuare i responsabili dell'attentato. (ANSA).