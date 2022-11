Bombe russe sull'Ucraina, ieri due civili uccisi

(ANSA) - ROMA, 26 NOV - Due civili sono morti e altri 15 sono rimasti feriti nei bombardamenti russi di ieri in Ucraina: lo ha reso noto su Telegram il vice capo dell'Ufficio del presidente, Kyrylo Tymoshenko, come riporta Ukrinform.

In particolare, quattro civili sono rimasti feriti nella regione di Donetsk e uno nella regione di Kharkiv. Nella regione di Kherson, due persone sono state uccise e altre 10 sono rimaste ferite. Ieri le forze russe hanno lanciato attacchi contro sette regioni ucraine. (ANSA).