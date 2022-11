Attiviste, 'italiana arrestata a manifestazione Istanbul'

(ANSA) - ISTANBUL, 26 NOV - Un'italiana è stata arrestata ieri a Istanbul mentre partecipava alla manifestazione, vietata dalla prefettura, per celebrare la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Lo denunciano su Instagram le attiviste dell'associazione Mor Dayanisma. "Due donne, dall'Azeirbaigian e dall'Italia, sono ancora detenute e potrebbero essere espulse", si legge in un post su Instagram dell'associazione che ha denunciato una "violenta repressione della polizia" contro le manifestanti e decine di arresti. Non ci sono al momento altre conferme dell'arresto della connazionale. (ANSA).