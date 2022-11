Putin a madri soldati, 'per voi ansia e preoccupazione'

(ANSA) - MOSCA, 25 NOV - "Per voi che avete i figli nella zona di combattimento la festa della mamma è associata con un sentimento di ansia e preoccupazione". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin incontrando una delegazione di madri di soldati impegnati nell'operazione militare in Ucraina, secondo quanto riferisce l'agenzia Ria Novosti. L'incontro è avvenuto alla vigilia della festa della mamma, che in Russia si celebra domani. (ANSA).