Kiev, 'ripristinato il 70% del fabbisogno energetico'

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - Dopo l'ultimo attacco missilistico che ha colpito le infrastrutture in Ucraina, in tarda mattinata di oggi è stato erogato "oltre il 70%" del fabbisogno di energia del Paese. Lo riferiscono le autorità responsabili per l'erogazione dell'energia, citate da Unian. "Alle 11, i produttori di elettricità hanno fornito oltre il 70% del fabbisogno di consumo del Paese. Innanzitutto, l'energia è stata fornita alle infrastrutture critiche in tutte le aree: caldaie, stazioni di distribuzione del gas, servizi idrici, impianti di trattamento, il trasporto pubblico elettrico opera in alcune regioni", si sottolinea. (ANSA).