Gas: Pichetto, sgombrato campo dall'ipotesi cap a 275 euro

"E' stato unanimemente sgombrato il campo" dall'ipotesi di price cap a 275 euro al megawattora, avanzata dalla Commissione europea, "perché se noi applicassimo alla proposta il percorso dei prezzi dell'estate, quando è esplosa la questione gas, sarebbe inefficace in modo assoluto, perfettamente inutile". Lo ha detto stamani il ministro dell'Ambiente della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto (FI), a Radio24.



Prezzo del gas in lieve rialzo: il future del metano con consegna a dicembre sale in avvio di seduta sul mercato di Amsterdam dell'1% a 125 euro al Megawattora.