Midterm: Sarah Palin sconfitta, altro schiaffo a Trump

(ANSA) - WASHINGTON, 23 NOV - La dem Mary Peltola ha vinto nelle elezioni di Midterm un seggio alla Camera in Alaska battendo l'ex governatrice dello Stato e l'ex candidata a vice presidente (con John McCain) Sarah Palin. È la proiezione di Nbc News.

Si tratta di un nuovo schiaffo a Donald Trump in Alaska, dopo la rielezione della senatrice repubblicana Lisa Murkowski, che ha sconfitto una candidata sostenuta dal tycoon. Peltola aveva già sbaragliato Palin per lo stesso seggio nelle suppletive di agosto, quando era diventata la prima nativa dell'Alaska al Congresso. (ANSA).