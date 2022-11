Gb: Camilla porta ai bimbi gli orsi Paddington della regina

(ANSA) - LONDRA, 24 NOV - La regina consorte Camilla ha portato ai bambini di un asilo a Londra, gestito da una associazione benefica, gli orsi Paddington donati dai piccoli sudditi a Elisabetta II dopo la sua morte. Insieme a lei c'erano due celebrità, gli attori Hugh Bonneville e Madeleine Harris, protagonisti del film Paddington, e anche Karen Jankel, figlia dello scrittore Michael Bond, che ha creato il celebre personaggio dell'orso arrivato a Londra dal "misterioso Perù", con un cappello rosso e una vecchia valigia.

"E' un piacere", ha detto Camilla una volta arrivata alla Bow Nursery gestita dall'organizzazione Barnardo's. La famiglia reale con questa iniziativa rivolta ai più piccoli ha così donato più di mille peluche che erano stati lasciati come tributo alla defunta regina di fronte e vicino ai cancelli delle sue residenze. Elisabetta II era stata patrona di Barnardo's fino al 2016, poi sostituita proprio da Camilla. E aveva inoltre un rapporto speciale con Paddington: a giugno, in occasione del Giubileo di Platino, era stata trasmessa una clip con la sovrana protagonista insieme all'orso che ha divertito i sudditi e non solo. (ANSA).