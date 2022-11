Zelensky a Onu, Mosca risponde con terrore a proposte Kiev

(ANSA) - NEW YORK, 23 NOV - "In risposta alle nostre proposte pacifiche la Russia risponde con azioni di terrore. Oggi è solo un giorno, ma abbiamo ricevuto 70 missili, questo è il terrore russo". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parlando in video alla riunione urgente del Consiglio di Sicurezza Onu. "Ci servono sistemi moderni di difesa aerea e ringraziamo chi ci ha aiutato", ha aggiunto. (ANSA).