Usa, 7 morti in supermercato della Virginia affollato per Thanksgiving

Il movente non si conosce ancora, ma dopo l'ennesima sparatoria che martedì notte ha di nuovo scosso gli Stati Uniti a terra - in un supermercato Walmart della Virginia - c'erano sette corpi, incluso quello del responsabile della strage, il direttore del supermercato. "La polizia di Chesapeake conferma sette vittime, compreso il responsabile della sparatoria di ieri sera al Walmart di Sam's Circle", ha scritto questa mattina il Comune di Chesapeake sul suo account Twitter.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo ha aperto il fuoco poco dopo le 22:00 ed ha poi rivolto l'arma contro se stesso togliendosi la vita. In quel momento il supermercato era particolarmente affollato di clienti impegnati negli ultimi acquisti per il cenone del Thanksgiving Day, il Giorno del Ringraziamento che si celebra domani.

"Le gente era molto amichevole, parlavano del Giorno del Ringraziamento, di quello che dovevano fare, di quello che dovevano comprare", ha raccontato all'emittente 13News Now una residente del luogo, Terri Brown, che si trovata nel supermercato meno di due ore prima della carneficina. "Siamo sconvolti da questo tragico evento avvenuto nel nostro punto vendita di Chesapeake, in Virginia", ha fatto sapere questa mattina la Walmart in un comunicato. "Stiamo pregando per le persone colpite, per la comunità e per i nostri dipendenti", prosegue la nota: "Stiamo lavorando a stretto contatto con le forze dell'ordine e siamo concentrati sul sostegno ai nostri dipendenti".

La sparatoria della Virginia segue quella del Colorado avvenuta sabato notte in un nightclub gay di Colorado Springs, costata la vita a cinque persone: un'altra strage che ricorda quella in un locale frequentato da omosessuali a Orlando, in Florida, dove 49 persone furono uccise da un 29enne nel 2016.

Negli ultimi anni vi sono state numerose sparatorie in supermercrati e grandi magazzini negli Stati Uniti. Come quella del 2019, quando un 21enne ha aperto il fuoco in un Walmart di El Paso, causando 23 morti e 26 feriti. Lo scorso maggio, inoltre, un adolescente ha aperto il fuoco in un supermercato Tops di Buffalo, nello Stato di New York, uccidendo 10 persone e ferendone altre tre.